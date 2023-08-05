Индийская маска из 3-х ингредиентов: волосы растут с бешеной скоростью — густые и плотные

Многие женщины мечтают о длинных волосах. Но не каждая готова ждать пока они отрастут. Тоже хотите ускорить этот процесс? Тогда индийская маска то, что вам нужно.

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Вам потребуется: 3 ст ложки измельченной в порошок гвоздики, 200 гр тертого имбиря и 200 мл горчичного или миндального масла.

Смешайте в маленькой кастрюле гвоздику и имбирь. Добавьте к ним горчичное масло и поставьте посудину на огонь. Подождите пару минут. Снимите кастрюлю с плиты, дождитесь остывания смеси и пропустите ее через кусочек марли. Маска готова.

Храните маску в сухом прохладном месте. Полученного средства вам хватит минимум на месяц.

Использовать маску следует 2 раза в неделю. Состав необходимо наносить на кожу головы, распределяя по всей длине волос. Время воздействия — один час, далее средство следует смыть с помощью обычного шампуня.

Волосы станут значительно плотнее и длиннее уже через месяц регулярного использования. Это заметят все ваши друзья и знакомые.

Источник: cpykami.ru