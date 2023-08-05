Плюс 20% на конец года: Сбер дал прогноз по ипотеке для россиян — озвучены цифры

По итогам года рост спроса на заемные средства может превысить 20%. Однако эксперт признался, что эта цифра могла быть больше, но на нее повлияли действия Центрального банка, которые применял меры по охлаждению спроса в ряде сегментов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«И сейчас мы оцениваем примерно на уровне 20-21% рост за 2023 год», — заявил Скворцов, пишет «Интерфакс».

Примечательно, что в Сбербанке хотят снизить ставки по займам с господдержкой. К примеру, семейная ипотека подешевеет на 0,8 процентного пункта — до 6%.