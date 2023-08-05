Унитаз будет сиять! Многолетний налет растает за несколько минут: смешайте 2 средства

Чтобы очистить поверхность унитаза от многолетнего слоя известкового налета, мочевого камня и ржавчины, больше не нужно тратиться на дорогую бытовую химию. Ведь эффективное средство можно смешать из копеечных ингредиентов.

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Ничего сложного! Соедините 100 мл перекиси водорода с 200 мл нашатыря. Нанесите этот состав на проблемные пятна и подождите около 15 минут.

Через четверть часа налет растворится. Вам останется только нажать на кнопку слива. При необходимости процедуру можно повторить.

Источник: издание belnovosti.by