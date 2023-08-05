Важная подкормка для клубники: внесите в августе, иначе плоды измельчают — рецепт

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Если оставить культуру без внимания, она перестанет вас радовать хорошим урожаем.

Опытные садоводы уже давно уяснили, что об урожае клубники нужно заботиться загодя. Если упустить момент, то можно запросто остаться без крупных ягод.

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Вносить удобрения следует в начале сезона, в период плодоношения и после финального сбора урожая. Последнюю подкормку нужно организовать в августе. Чтобы растения успели набраться сил перед зимовкой.

Для приготовления питательной смеси необходимо растворить чайную ложку борной кислоты в литре горячей воды, добавить сюда же 9 литров воды комнатной температуры, 2 стакана молочной сыворотки, половину стакана золы и 0,5 чайной ложки йода.

Готовое средство следует использовать для полива. Эта подкормка закроет все потребности растений.

Источник: издание belnovosti.by

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