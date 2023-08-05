Важная подкормка для клубники: внесите в августе, иначе плоды измельчают — рецепт

Опытные садоводы уже давно уяснили, что об урожае клубники нужно заботиться загодя. Если упустить момент, то можно запросто остаться без крупных ягод.

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Вносить удобрения следует в начале сезона, в период плодоношения и после финального сбора урожая. Последнюю подкормку нужно организовать в августе. Чтобы растения успели набраться сил перед зимовкой.

Для приготовления питательной смеси необходимо растворить чайную ложку борной кислоты в литре горячей воды, добавить сюда же 9 литров воды комнатной температуры, 2 стакана молочной сыворотки, половину стакана золы и 0,5 чайной ложки йода.

Готовое средство следует использовать для полива. Эта подкормка закроет все потребности растений.

Источник: издание belnovosti.by