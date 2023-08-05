Объявлен курс доллара на 21 августа: котировки улетят, нас считали за недалеких

Курс доллара побил исторические рекорды 2023 года в минувшую пятницу. Сейчас доллар стоит выше 96 рулей, чего не было с марта прошлого года.

Однако аналитики успокаивают, что волноваться не стоит. Да, больших изменений не предвидится, но все же есть факторы, которые повлияют на укрепление рубля.

«С 21 августа в России начнется налоговый период, который поддержит рубль. Котировки могут опуститься до 85 рублей за доллар. Ниже - вряд ли в этом году», - сообщила экономист Екатерина Константинова.

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