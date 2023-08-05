Как спасти пригоревшую кастрюлю: есть простой способ для посуды из любого материала

Пригорела кастрюля? Не беда. Посуду можно спасти подручными средствами.

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Чтобы вернуть былой вид кастрюле из нержавеющей стали, нужно раздобыть пару таблеток активированного угля. Все просто. Измельчите аптечное средство в порошок, смешайте его с небольшим количеством воды и нанесите на проблемное место. Нагар станет мягким через 20 минут.

Если вы имеете дело с эмалированной посудой, на выручку придет поваренная соль. Для начала дождитесь, когда кастрюля немного остынет, затем налейте в нее солевой раствор комнатной температуры. Для его приготовления нужно смешать 6 ст ложек с 1 литром воды. Поставьте емкость на огонь, доведите жидкость до кипения и подождите. Нагар сойдет через 30 минут.

Кастрюля с тефлоновым покрытием требует совсем другого подхода. Ее нужно замочить, а потом прокипятить с бесщелочным раствором.

Источник: hi-chef.ru