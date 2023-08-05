Сколько раз в день можно «гонять» стиральную машинку - старый сантехник психанул

Сантехники всегда говорили, что стиральные машинка нельзя использовать много раз за день. Даже если у вас накопилось много грязных вещей - растяните стирку на несколько дней. Иначе вы рискуете сломать технику.

По словам сантехника Антона Голованова, стиральную машинку можно «гонять» не более двух раз в день. В противном случае, техника быстро износится, и вам придется тратить деньги на ремонт.

Кроме того, сантехник подчеркнул, что профилактическую стирку вхолостую нужно проводить минимум один раз в месяц.

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