Сметана и кефир не помогут! Вот чем нужно мазать обгоревшую на солнце кожу: многие не догадываются

Если переборщить с солнечными ваннами, то можно запросто получить ожог. Конечно, в этой ситуации рекомендуется воспользоваться аптечными средствами. Но такая возможность есть не всегда. Зачастую приходится обходиться тем, что есть под рукой

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Многие искренне уверены в том, что обгоревшую кожу нужно немедленно смазать сметаной или кефиром. Однако это может привести к печальным последствиям. Не исключено присоединение вторичной инфекции. Поэтому лучше не рисковать.

Профессор Сеченовского университета Елена Снарская рекомендует использовать сок алоэ вера, квашеную капусту или черный чай. Отвар календулы, ромашки, зверобоя и коры дуба тоже отлично подойдет.

Но лучше все-таки соблюдать осторожность и не подвергать свою кожу испытанию солнцем, — советует эксперт.

Источник: mskagency.ru