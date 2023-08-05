Жизнь людей полностью изменится уже в августе: названа важная дата переломных событий

Зачастую в жизни происходит много событий. Порой словно не хватает капли удачи, чтобы прорваться, начать зарабатывать много денег и достигать своих целей. Скоро произойдет событие, которое поможет многим людям изменить жизни. Нумеролог Анна Тельнова в своих соцсетях рассказала о переменах, которые наступят уже совсем скоро.
Со слов эксперта, 8 августа будет сгорание всех старых ложных систем и перезапись структур ДНК.
Она рассказала, что из Вселенной придут молниеносные энергии. Эти сверхмощные лучи произведут эффект, как шоковая световая терапия.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В этот особенный день световая энергия выталкивает ложь на поверхность, и начнут создаваться новые сверхмощные события, которые будут наполнять людей ярким светом. Этот свет прямо вышибает из людей низкую энергию и бьет там, где темнее. Тельнова заявила, что нужно принять эту энергию и события, которые кардинально изменят жизнь.