Жизнь людей полностью изменится уже в августе: названа важная дата переломных событий

Со слов эксперта, 8 августа будет сгорание всех старых ложных систем и перезапись структур ДНК.

Она рассказала, что из Вселенной придут молниеносные энергии. Эти сверхмощные лучи произведут эффект, как шоковая световая терапия.

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В этот особенный день световая энергия выталкивает ложь на поверхность, и начнут создаваться новые сверхмощные события, которые будут наполнять людей ярким светом. Этот свет прямо вышибает из людей низкую энергию и бьет там, где темнее. Тельнова заявила, что нужно принять эту энергию и события, которые кардинально изменят жизнь.