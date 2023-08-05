Запах пота исчезнет: протрите обувь этим бюджетным средством — есть в каждой аптечке

У большинства людей ноги потеют даже зимой. А летом эта проблема только усугубляется. Поэтому под конец рабочего дня обувь начинает дико вонять.

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Избавиться от запаха пота можно с помощью специальной химии. Ее вы легко найдете в любом супермаркете.

Но опытные хозяйки предпочитают пользоваться более бюджетными средствами. Например, перекисью водорода или раствором марганцовки. Они эффективны и доступны каждому.

Все просто. Растворите 8 кристалликов перманганата калия в 1 литре воды. Смочите в этом составе ватный диск и протрите им внутреннюю поверхность ботинок: особое внимание стоит уделить швам. С перекисью водорода все еще проще. Смешивать ничего не нужно. Раствор полностью готов к применению.

Повторяйте процедуру по мере необходимости. Вреда от нее не будет, а эффект вас очень порадует.

Помните: перед использованием любого средства нужно провести тест на незаметном участке изделия.

Источник: ralf.ru