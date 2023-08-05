Два способа убрать масло и жир со сковороды без вреда для кухонных труб

Стало известно, как избавиться от остатков масла на сковороде.

Этот способ не засорит трубы. Важно использовать бумажные полотенца для сбора остатков масла со сковороды.

Если же масла осталось много, можно воспользоваться еще одним способом – использовать пищевую соду. Для этого нужно немного пищевой соды насыпать на остывшее масло и подождать несколько минут.

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Пищевая сода впитает жир и облегчит его удаление со сковороды. Комочки соды и жира можно собрать с помощью бумажного полотенца и выбросить в мусорное ведро.