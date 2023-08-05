Финансовая магия: эта вещица в кошельке поможет увеличить количество ваших купюр

В народе существуют верования о привлечении денег. Они повествуют о разных вещах, которые являются «магнитами» для финансов.

К слову, есть крупы и приправы с магическим эффектом.

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Например, положив фасоль и палочку корицы в свой бумажник, можно привлечь деньги. Кроме того, для запуска денежного потока можно использовать банкноту, которая связана с удачей. Это может быть купюра, которую человек держал в руках в момент счастья. Редкие монеты тоже привлекают успех. Об этом рассказали в belnovosti.by.