Аналитики «Авито» назвали сумму, которая понадобится для сборов ребенка в школу

Стала известна сумма для того, чтобы отправить ребенка в школу.
В этом году россияне пытаются найти на площадке «Авито» мебель для рабочего пространства школьника, а также ноутбуки. Стол удается подобрать за 1250 рублей. А цены на портативный компьютер начинаются от пяти тысяч рублей.
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«Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика», – отметили в ria.ru.
Напомним, ранее стало известно, как сэкономить на подготовке к школе.