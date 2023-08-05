Аналитики «Авито» назвали сумму, которая понадобится для сборов ребенка в школу

Первое сентября. Фото: Global Look Press 

Сколько понадобится для школьной формы, спортивного костюма с обувью, рюкзака и канцелярии.

Стала известна сумма для того, чтобы отправить ребенка в школу.

В этом году россияне пытаются найти на площадке «Авито» мебель для рабочего пространства школьника, а также ноутбуки. Стол удается подобрать за 1250 рублей. А цены на портативный компьютер  начинаются от пяти тысяч рублей.

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«Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика», – отметили в ria.ru.

Напомним, ранее стало известно, как сэкономить на подготовке к школе.

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