Аналитики «Авито» назвали сумму, которая понадобится для сборов ребенка в школу

Стала известна сумма для того, чтобы отправить ребенка в школу.

В этом году россияне пытаются найти на площадке «Авито» мебель для рабочего пространства школьника, а также ноутбуки. Стол удается подобрать за 1250 рублей. А цены на портативный компьютер начинаются от пяти тысяч рублей.

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