У двух знаков наступит затишье: астролог назвала тех, кому не стоит торопиться в августе

Астрология. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к советам, чтобы не совершить ошибки.

Астролог Елена Мун рассказала, кому из знаков в августе стоит быть осторожнее.

Оказалось, что для двух знаков поседений месяц лета диктует остановку. Но не для того, чтобы расслабиться. Для Тельцов и Стрельцов наступает период, когда лучше не торопиться с принятием решений.

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Тельцам Мун посоветовала не предпринимать активных действий в августе и отложить принятие важных решений на более благоприятный период. Потому что Тельцы не найдут объективный взгляд на ситуацию. И точно не стоит пытаться обхитрить окружающих.

Стрельцам важно контролировать вспышки гнева, чтобы в будущем не пожалеть о своих поступках. После периода напряжения наступит благоприятный момент, когда будет возможность исправить ошибки и улучшить отношения. Особое внимание необходимо уделить укрощению своего эго. Об этом астролог рассказала в vnimanie.pro.

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