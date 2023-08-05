До 35 градусов: из-за жары городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

5 августа городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за жары.

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха будет превышать 30 градусов и может достигать отметки в 35 градусов, что выше климатической нормы августа», - отмечает заместитель мэра столицы Петр Бирюков. «В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах».

Как сообщает Городское хозяйство Москвы, руководящий состав профильных ведомств, административных округов и районных управ перешел на круглосуточное дежурство. Также усилено патрулирование парковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводят беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня.

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В цикличном режиме проводится полив проезжей части, а в пик жары – аэрация воздуха. Увеличена частота полива деревьев, кустов и цветников.