Спасение от морщин найдено: после 30 можно хвататься моложавым лицом

Эксперты рассказали, как сохранить молодость кожи.

Важно использовать ретинол, который способствует повышению упругости кожи.

При этом не стоит забывать и о других аспектах ухода за кожей. Например, следует обратить внимание на состояние волос и ногтей. Они являются отражением общего здоровья организма. Регулярное уход за ними поможет сохранить молодость и красоту.

Также важно не забывать о физической активности и здоровом питании. Спорт помогает поддерживать кожу в тонусе.

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И, конечно, важно соблюдать водный баланс для увлажнения кожи. Об этом рассказали в aif.ru.