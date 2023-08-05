Старые желтые пятна от пота пропадут без следа: нужно просто посыпать их этим продуктом

Белые вещи смотрятся эффектно. Но только до тех пор, пока на них не появятся желтые пятна от пота. Вывести их с помощью стирального порошка вряд ли получится. Поэтому находчивые хозяйки используют одну хитрость.

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Рецепт прост. Чтобы убрать желтизну с белых тканей, нужно иметь под рукой пару ложек пищевой соды и пузырек с перекисью водорода.

Сначала пятно следует посыпать пищевым продуктом, а затем полить небольшим количеством аптечного средства. Далее нужно подождать ровно 30 минут.

По прошествии времени необходимо постирать вещи обычным способом и высушить. Вы будете в диком восторге: от пятен не останется ни единого следа.

Источник: издание belnovosti.by