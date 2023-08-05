Подкормка «Последний шанс» — опрыскайте картофель этим составом за 2 недели до уборки: клубни будут с кулак

Многие огородники перестают подкармливать картофель в июле. Они считают, что уже никак не смогут повлиять на урожай. Но это не так. На самом деле размер и качество клубней все еще можно улучшить. Однако стоит поспешить, чтобы использовать последний шанс. Удобрение нужно внести за пару недель до уборки овощей.

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В августе картофелю просто необходим фосфор и калий. Если обеспечить культуру этими элементами, то плоды станут существенно крупнее и крахмалистее. Однако стоит помнить, что в данный вегетационный период корни картофеля теряют способность поглощать питательные вещества из земли. Поэтому подкормку следует проводить по листу.

Чтобы простимулировать рост клубней, необходимо использовать любые жидкие удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Например, средства, предназначенные для опрыскивания томатов. Их можно найти в любом садовом магазине.

Источник: agroxxi.ru