Объявлен курс доллара на 1 сентября: прогнозы обнулятся вопреки здравому смыслу

Доллар продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. По последним данным, «американец» дорос уже до 96 рублей на Московской бирже.
Несмотря на это, экономические аналитики считают, что к 1 сентября курс доллара откатится назад. А произойдет это благодаря налоговому периоду, который начнется в последних числах августа.
«Налоги поддержат российскую валюту, хотя многие и не верят. Доллар может опуститься до 85 рублей. Скорее всего, подорожает нефть, которая продолжает расти в цене, это тоже ослабит валюту США. Я верю в снижение доллара», - заявила экономист Екатерина Константинова.
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