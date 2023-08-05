Объявлен курс доллара на 1 сентября: прогнозы обнулятся вопреки здравому смыслу

Доллар продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. По последним данным, «американец» дорос уже до 96 рублей на Московской бирже.

Несмотря на это, экономические аналитики считают, что к 1 сентября курс доллара откатится назад. А произойдет это благодаря налоговому периоду, который начнется в последних числах августа.