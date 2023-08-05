За этими дизайнами стоят очереди: самый трендовый маникюр августа-2023

Эти три дизайна для маникюра вырвались в топ, и продержатся на вершине минимум до конца лета. Берите на заметку, и смело делайте их в августе-2023.

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«Обратный френч» с лунками вновь завоевал сердца модниц. Приветствуется яркость, разные оттенки на пальчиках и любая толщина линий. Любой из таких вариантов будет смотреться актуально и аккуратно, обратит внимание на себя.