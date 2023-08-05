За этими дизайнами стоят очереди: самый трендовый маникюр августа-2023

Фото: freepik.com

К тренду на минимализм добавилось еще кое-что.

Эти три дизайна для маникюра вырвались в топ, и продержатся на вершине минимум до конца лета. Берите на заметку, и смело делайте их в августе-2023.

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«Обратный френч» с лунками вновь завоевал сердца модниц. Приветствуется яркость, разные оттенки на пальчиках и любая толщина линий. Любой из таких вариантов будет смотреться актуально и аккуратно, обратит внимание на себя.

Обратный френч. Фото: соцсети

Фильм «Барби» подарил миру еще один трендовый маникюр. Кукольный розовый цвет выглядит нежно, ярко и очень сочно — идеально для лета-2023. Актуально как однотонное покрытие, так и варианты со сложным дизайном и  обилием деталей.

Кукольный маникюр полюбился многим девушкам. Фото: соцсети

В конце подборки минималистичный и любимый многими френч, но помните. Варианты с четкими границами уступили позиции маникюру с мягким переходом — его лучше и выбирать.

По материалам thevoicemag.ru

Френч всегда актуально смотрится на ручках. Фото: соцсети

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