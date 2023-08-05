Пяточки будут бархатистыми: как приготовить маску для стоп в домашних условиях

Эксперты рассказали, как приготовить специальные носочки для мягкости пяточек.

Женщины обожают педикюрные носочки с отшелушивающим эффектом. Вот только цена за это средство не всегда радует покупательниц. Иногда она достигает 700-800 рублей.

К слову, чтобы не переплачивать, можно сделать такие носочки дома. Для этого стоит взять целлофановые пакеты. Главное активное вещество в таких масках для ног – кислотная сыворотка с отшелушивающим эффектом.

Муравьиный спирт или салициловая кислота отлично смогут убрать старую кожу. Также не забудьте про хлопчатобумажные и шерстяные носки, тазик с водой. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.