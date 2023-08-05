Нежнейший манник с крыжовником — изумительная вкусняшка всего за 15 минут

Манником уже никого не удивишь, но вы только попробуйте добавить в него кисло-сладкие ягоды крыжовника. С ними выпечка получается еще вкуснее! Пикантный вкус лакомства влюбит в себя, и готовить обычный манник уже не захочется.

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На активное приготовление уйдет всего 15 минут. Понадобятся ингредиенты:

- кефир — 240 мл

- манная крупа — 170 г

- мука — 120 г

- разрыхлитель — 1 ч. л.

- сода — 0,5 ч.л.

- соль — 0,5 ч.л.

- яйца — 3 шт

- сахар — 200 г

- крыжовник — 250 г

Смешайте кефир с манкой и оставьте на 1-2 часа при комнатной температуре.

Просейте муку и смешайте с разрыхлителем, содой и солью. К яйцам добавьте сахар и взбейте миксером до густых светлых пиков; смешайте их с манкой.

К получившейся массе добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности. Введите ягоды и снова перемешайте.

Тесто для манника готово! Вылейте его в форму (диаметром 22 см), застеленной пергаментом, и отправьте в разогретую до 175 градусов духовку на 45-55 минут. Как только манник станет нежнейшего золотистого цвета — выключаем технику и вынимаем лакомство.

По материалам портала lifehacker.ru