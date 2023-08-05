Поместите свечи в банку с огурцами – результат заставит ахнуть

Стало известно, для чего нужно зажечь свечу и поставить ее в банку с огурцами.

Огурцы в холодильнике теряют свой аппетитный вид и становятся мягкими уже через несколько дней. Однако существует простой способ, который позволяет сохранить огурцы свежими на протяжении нескольких месяцев.

Для этого необходимо взять трехлитровую банку и на треть ее заполнить сухими огурцами, предварительно вытерев их. Затем на верхушку огурцов поставить небольшую парафиновую свечу, зажечь ее и накрыть банку металлической крышкой, пока свеча горит.

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Когда свеча погаснет, в банке создастся вакуум, который позволит огурцам сохранить свежесть на протяжении 120 дней. Огурцы можно хранить как в погребе, так и в холодильнике. Об этом рассказали в KP.RU.