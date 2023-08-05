Масло после жарки убираем только так — навсегда забудете о забитых трубах

Большинство хозяек сливают масло после жарки в раковину, и в этом их главная ошибка. Такой способ очистки посуды губителен для труб — они забиваются жиром.

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На самом деле существует не менее простой способ убрать масло со сковороды, а главное — он не имеет последствий в виде засоров. Все, что понадобится это сода или бумажные полотенца — кому как больше нравится.

Соду чаще используют, когда масла осталось слишком много — всыпают несколько чайных ложек средства и оставляют на 3-5 минут. За это время сода впитает лишний жир, и тогда убрать его будет намного проще.

Бумажные полотенца идут в ход, когда масло осталось совсем чуть-чуть. Просто дождитесь полного остывания и протрите поверхность бумажным листом. Так в слив не попадет ни грамма масла и не образуется засор, пишет Telegraf.news.