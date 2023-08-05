Перец будет созревать быстрее и эффективнее – воспользуйтесь этим советом

Стало известно, что сделать с перцами, чтобы они созревали быстрее.

Чтобы болгарские перцы быстрее созрели и приобрели красивый красный цвет, важно сделать с ними несколько манипуляций.

Если плоды начали загнивать из-за дождей, их можно просто разложить на газетах на полу. В таком случае через две недели они дозреют.

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Альтернативный метод заключается в том, чтобы выдернуть куст перца и подвесить его вверх ногами в прохладном помещении.