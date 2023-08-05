Убираем плесень в ванной с помощью отбеливателя — плитка засверкает как новая

Не все способы по удалению плесени из ванной эффективны, но по опыту хозяек, лучшим в этом вопросе считается чистящее из отбеливателя и соды, — такая смесь дает гарантированный результат.

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Готовится средство очень просто. В стакан 250 мл влейте любой отбеливатель (125 мл или ровно половину объема), добавьте одну столовую ложку соды, перемешайте до растворения.

С помощью старой зубной щетки распределите моющее по местам с плесенью и для лучшего результата оставьте минимум на 15 минут. По истечении времени потрите обработанные места губкой и смойте состав влажной тряпочкой.

Важно помнить: консистенция агрессивная, поэтому лучше работать в резиновых перчатках.

По материалам belnovosti.by