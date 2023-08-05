Что делать с винной пробкой – необычные советы для дома

Опытные домохозяйки знают, для чего нужно оставить пробку из-под вина.

Эту деталь после застолья стоит сохранить, чтобы потом создать декоративные панно или картины. Для этого понадобятся пробки разных цветов, клей, картон и рамка. Достаточно вырезать кусочки картона нужного размера и приклеить на него пробки, создавая узоры и композиции. Такое панно в рамке станет идеальным украшением вашей квартиры.

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Не забывайте про садовые применения. Винные пробки можно использовать в качестве мульчи или подставки для рассады. Они помогут сохранить влагу в почве и предотвратить ее пересыхание. Об этом рассказали в takprosto.cc.