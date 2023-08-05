Готовим обалденную кабачковую икру — такую вкуснятину едят целыми банками

Сезон кабачков — идеальное время, чтобы закупить овощи и приготовить из них обалденную закуску, например, кабачковую икру. Готовить ее легко, к тому же она очень полезная и вкусная.

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Для классического рецепта потребуется:

- кабачки — 3 кг,

- морковь — 1,5 кг,

- лук — 0,8 кг,

- томатная паста — 1 стакан,

- масло — 200 мл,

- сахар и соль — по 1 ст.л.,

- уксус — 3 ст.л.,

- специи — по вкусу (чаще всего добавляют паприку, перец, гранулированный чеснок)

Кабачки промываем, очищаем от кожуры, нарезаем и отправляем в кастрюлю с половиной объема масла. Готовим овощи до мягкости и с помощью блендера пюрируем кабачки.

Далее обжариваем морковь с луком, и также блендером превращаем их в массу.

В большой емкости соединяем получившиеся консистенции, вводим томатную пасту, солим и добавляем сахар. Как масса закипит — убираем огонь на минимум, и оставляем вариться на полчаса.

Через указанное время остается добавить пряности и проварить еще 2-3 минуты. В конце добавляем уксус, перемешиваем и убираем кастрюлю с огня. Готово!

По материалам belnovosti.by