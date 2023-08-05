«Дополнительные корни и новый урожай»: большое количество огурцов таким способом будет обеспечено

Стало известно, что сделать с огурцами для получения отличного урожая.

Эксперт по уходу за растениями заявила, что эта культура будет лучше плодоносить при его укреплении:

«В чем особенность выращивания огурца? В его биологии, ведь он лиана. А это значит, любая часть стебля легко может укорениться. Аккуратно опустим нижнюю часть растения со шпалеры на землю и устроим некое подобие кольца из ствола».

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