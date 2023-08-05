В оболочке или без? Вот как на самом деле нужно варить сосиски

Варить сосиски умеют все, но далеко не все делают это правильно. Кто-то готовит изделие в оболочке, а кто-то — обязательно снимает, считая, что пленка выделяет опасные вещества.

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Во-первых, мнение о вредности оболочки ошибочно. Сейчас производители делают ее безопасной и устойчивой к высоким температурам.

А во-вторых, снимать оболочку с сосисок перед варкой не нужно. Так они потеряют сочность, лопнут, разварятся и тем самым потеряют аппетитный вид.

Как вариант, можно сделать несколько проколов зубочисткой в оболочке, выждать 3-5 минут, после чего бросить их в кипящую воду. В таком виде изделие не разварится и получится невероятно сочным, отмечают «Белновости».