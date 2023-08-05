«Без навигатора»: может появиться экзамен на знание Москвы для водителей такси

Такси. Фото: Global Look Press 

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой, которая затронула автомобилистов.

В Москве захотели ввести добровольный экзамен для водителей такси.

Тест для таксистов будет показывать их знания столицы. Вице-спикер Госдумы обратился к министру культуру РФ Ольге Любимовой с просьбой ввести такой экзамен для лучшей ориентации по городу.

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«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность реализации следующих инициатив: 1) совместно с крупнейшими агрегаторами такси в Москве разработать курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора для водителей легковых такси и ввести добровольный «Булгаковский экзамен» в качестве подтверждения знаний о Москве», – процитировали Даванкова ria.ru.

Напомним, ранее в Госдуме прокомментировали сокращение рабочего дня из-за жары.

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