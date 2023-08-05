Сколько дней можно хранить разрезанный арбуз — ответ удивит

Огромные арбузы редко удается съесть за раз, однако хранить оставшуюся часть неделями недопустимо. Срок хранения разрезанного арбуза намного меньше, и чтобы потом вдруг не отравиться, о дате покупки лучше помнить.

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Как объяснила Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина, после разреза арбуз пригоден в пищу в течение пяти суток, и это максимально возможный срок. Если пренебречь, велик риск отравиться.

Не менее важно и то, где хранить разрезанный арбуз. Многие просто прикрывают его пищевой пленкой и убирают в темное место (например, на балкон), но так делать неправильно. Идеальным местом для бахчевых считается только холодильник, пишет NEWS.ru.