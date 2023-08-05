Помидоры в банке не лопнут, а всю зиму будут целехонькие стоять: все дело в правильном маринаде

Твердыми маринованные томаты могут оставаться совсем недолго после закрутки. Если технология приготовления была натрушена, то уже в течение первых недель рассол может помутнеть, крышка вздуться, а помидоры полопаться. Зрелище получается грустным, и уже на праздничный стол такие соленья явно не поставишь.

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Дело в рассоле. Чем основательнее и точнее будет процесс варки, тем крепче и целее будут помидоры на протяжении всего хранения.

Итак, ингредиенты берем из расчета на 2 кг помидоров. На засолку потребуются 1,5 литра воды, 200 г сахара, 1,5 ст. ложки соли, 1 зонтик укропа, 1 лист хрена, 3 лавровых листа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса. Сначала кипятим пустую воду, заливаем ее в банку к томатам и выжидаем до полного охлаждения.

Потом возвращаем воду снова кипятиться. Вносим все перечисленные приправы и на 7 минут оставляем на огне. Затем выключаем, вливаем уксус, а зелень всю достаем. И уже смело заливаем в банки и закручиваем.

По материалам сайта Belnovosti