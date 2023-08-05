Эти вещи нельзя делать в Турции – советы путешественников

В каждой стране есть свои правила, о которых вы могли не догадываться.

К слову, в популярной для посещения у россиян Турции водители не всегда соблюдают правила остановки на перекрестках. Поэтому стоит быть внимательными при переходе дороги.

В Турции существуют определенные правила этикета. Например, вы должны снимать обувь, когда заходите в чьи-то дома или мечети. Это считается проявлением уважения к культурным традициям страны.

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Еще одно важное местное правило – не показывать пальцем на людей или на что-либо другое. Это считается дурным тоном.