Вылейте шампунь в унитаз – результат сильно удивит

Если у вас в доме залежался шампунь, который не хочется использовать по назначению, прислушайтесь к этим советам.

Можно взять дешевый шампунь и использовать для чистки унитаза. Шампунь нужно смешать с лимонной кислотой и вылить получившуюся смесь в унитаз. Важно обеспечить равномерное распределение шампуня по всей поверхности. Через 15 минут налет можно удалить с помощью губки.

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Еще можно использовать шампунь для чистки ершика. Просто залейте шампунь в емкость, где обычно хранится ершик для унитаза. Это поможет освежить и очистить ершик.