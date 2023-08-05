Унитаз теперь ослепляет чистотой: не драили, а просто нанесли эту кашу и смыли

Туалетная комната в доме всегда под более пристальным вниманием хозяйки. И она стремится во что бы то ни стало обеспечить в ней идеальную чистоту. В ход идут дорогущие средства бытовой химии, а также много часов труда – и большую часть этих ресурсов отнимает унитаз.

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Однако, лайфхак с уксусом избавит от нужды драить унитаз, как раньше. Достаточно нанести кашицу и оставить на время, а потом смыть, и будет чисто. Эта кашица – смесь 9%-ного уксуса и кальцинированной соды.

Разводим 1:1 и наносим на внутренности унитаза, через 20 минут смываем и наслаждаемся чистотой и блеском фаянса.

По материалам Telegram-канала «Проверенные лайфхаки»