«Самое выгодное время»: как сэкономить на подготовке к школе

Первое сентября уже не за горами. Поэтому родители школьников стали задумываться о покупках к новому учебному году. И экономия на канцелярских предметах стала актуальной темой для многих.
Несмотря на высокие цены, сэкономить на подготовке к школе все-таки удастся.
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Есть лайфхак для экономии: в первые две недели августа магазины устраивают акции. При этом выгода для родителей составит до 20-25%.
«Самое выгодное время, чтобы их купить – сейчас, поскольку магазины еще предлагают летние скидки, а также специальные акции, чтобы привлечь покупателей <…> Если приобретать товары для школы сейчас, то один и тот же набор будет на 20-25% дешевле, чем в конце августа», – отметили в radiosputnik.ria.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как и где нужно хранить сбережения.