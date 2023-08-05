«Самое выгодное время»: как сэкономить на подготовке к школе

Первое сентября уже не за горами. Поэтому родители школьников стали задумываться о покупках к новому учебному году. И экономия на канцелярских предметах стала актуальной темой для многих.

Несмотря на высокие цены, сэкономить на подготовке к школе все-таки удастся.

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Есть лайфхак для экономии: в первые две недели августа магазины устраивают акции. При этом выгода для родителей составит до 20-25%.