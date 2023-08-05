«Дает дополнительную энергию»: Илья Милохин назвал два знака, которым повезет в августе

Илья Милохин. Фото: Global Look Press 

Родственник блогера Дани Милохина поделился астрологическим прогнозом.

Астролог Илья Милохин сообщил, что в ближайшее время по-новому себя почувствуют Львы и Водолеи.

Милохин отметил, что недавнее полнолуние в Водолее повлияло но это.

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«Полнолуние, которое находилось в знаке Водолея, дало энергию на противоположный знак – Льва. А Лев со своим месяцем, августом, усиливает это явление. Он дает дополнительную энергию, и эта взаимосвязка в астрологии называется антагонисты», – заявил брат Дани Милохина.

«Знаки напротив, которые дополняют друг друга. Вот эта энергосвязка будет «давать» тем людям, у кого имеются планеты в Львах либо Водолеях», – заключил Милохин в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее Глоба ответила на желание Милонова запретить гороскопы.

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