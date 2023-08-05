Доллар уже выше 95: что будет дальше

Американская валюта на исходе первой недели августа преодолела порок в 95 рублей. Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов считает, что это реакция на дисбаланс спроса и предложения: доллары сегодня пользуются популярностью даже у Минфина, который объявил о покупке иностранной валюты.

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Что будет дальше, Антонов старается прогнозировать осторожно – курсы валют слишком волатильны, чтобы заявлять уверенно на месяц вперед. Однако, нехватка валюты никуда не денется, так что колебания курса доллара продолжатся. Предел, который указывает финансист, - 92–96 рублей.

По материалам сайта News.ru