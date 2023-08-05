Эти маринованные огурчики зимой сметают со стола первыми: секрет вкуснятины – в рассоле

Чтобы засолить на зиму огурчики, которые будут нахваливать и взрослые, и дети, надо постараться. Ведь всегда высок риск вздутия банок, помутнения рассола, раскисания огурцов. Рецепт, по которому заготовки всегда получаются, мы решили раскрыть.

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Оказалось, ничего сложного в приготовлении нет. Главное, соблюсти пропорции. Готовим так: вымытые огурцы помещаем в банку вместе с листьями смородины, веткой укропа, парой зубчиков чеснока и щепоткой семян горчицы. Кипятим 2 литра воды, заливаем их в банку. Ждем, когда остынет.

Далее выливаем воду обратно в кастрюлю, кипятим, не забываем добавить: 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, душистый перец и перец горошком. Как закипит, выключаем и добавляем 2 ст. ложки уксусной эссенции. И только теперь заливаем в банку и закатываем.

По материалам Telegram-канала «Дачница»