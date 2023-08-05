До 7 сентября: финансист предупредил о худшем валютном периоде - к чему готовиться

Первая неделя августа завершилась рекордом на валютном рынке. Впервые с марта 2022 года доллар приблизился к 96 рублям. С евро тоже неожиданное – стоимость зафиксирована в размере 105,78 рубля.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов поделился своим видением курса на ближайшие недели. Он считает, что отечественная валюта начнет укрепляться в сентябре, в случае если Центробанк на следующем заседании повысит ключевую ставку. Чтобы это произошло, подрасти главный финансовый показатель должен до 9,5–10%. Тогда, по мнению эксперта, доллар опустится ниже 90, евро – ниже 100 рублей.

Однако, до 7 сентября, считает финансист, рубль рискует продолжить падение. И следует быть к этому готовыми.

По материалам сайта iz.ru