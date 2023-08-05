Люди скупают эту крупу, чтобы сэкономить сегодня: в сентябре ценники будут уже другие

Оптовые цены на некоторые крупы ползут вверх с начала лета, сообщает сайт mk.ru. Речь идет о рисе – на середину июля вырос на 2,5%, пшенка. В группу риска включена и речка – она начала с апреля дорожать, а к сентябрю прогнозируется повышение аж на 10%.

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От опта до прилавка – один шаг, и есть опасения увидеть осенью новые ценники, которые с учетом реалий будут сильно отличаться от предыдущих. Поэтому многие россияне уже стремятся делать запасы круп, намереваясь сэкономить сейчас, чтобы не переплачивать потом.