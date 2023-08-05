Засекайте время: финансист рассказал, когда будет доллар по 100 рублей

Доллар снова шокирует своим ростом. В пятницу, 4 августа, он преодолел отметку в 95 рублей. За евровалюту на Мосбирже дают уже 104 рубля. Эти показатели приблизились к рекордным – в марте 2022 года люди наблюдали точно такие же значения. Рубль с начала июля и еще не отыграл назад свои позиции. В свете таких событий многих волнует вопрос, когда ждать доллар по 100 рублей.

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Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий объяснил, когда именно это произойдет. Судя по прямоте эксперта, осталось совсем недолго.

«Если тренд не изменится, то в ближайшие месяцы, если не недели», - не утешил эксперт.

По материалам сайта mk.ru