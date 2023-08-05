Все дело в рассоле: маринуем помидоры на зиму по такому рецепту

Каждая хозяйка знает, что успех вкусных соленых помидоров заключается в правильно приготовленном рассоле. Если нарушить рецептуру, то в результате зимой можно достать из погреба вздувшуюся мутную субстанцию в банке.

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Наиболее популярным считается рассол с хреном. Он готовится так. На 2 кг помидоров требуется 1,5 литра воды, 1,5 ст. ложки соли, 200 г сахара, 1 лист хрена, 3 лавровых листа, 1 зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса.

Наполняем банки сначала одними помидорами, затем наливаем вскипевшую воду и оставляем на 20 минут. Через время возвращаем воду в кастрюлю, насыпаем все ингредиенты, варим 7 минут. После этого вынимаем зелен, вливаем уксус и разливаем по банкам. А теперь закрываем крышки, переворачиваем и накрываем шубой до полного остывания.

По материалам сайта Belnovosti