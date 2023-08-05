Морковку в августе удобряем, чтобы выросла крупнее: каждый корнеплод по килограмму

Каждый дачник делает все возможное, чтобы получить богатый урожай. В августе наступает период созревания большинства культур, хотя выкапывать морковь еще рано. И самое время помочь ей нарастить массу, улучшить вкус и цвет, а также стать сочной.

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На размер, цвет и сладость моркови влияют фосфор и калий, именно они требуются в период активного роста корнеплодов. Поэтому дать фосфорные и калийные подкормки – святая обязанность мудрого садовода.

Кроме того, в этот период важно регулярно снабжать почву на грядках с морковью водой, то есть на забрасывать полив.

По материалам сайта Izvmor