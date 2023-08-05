Муравьев с огорода прогоняем аптечным средством: насекомых после такого «угощения» больше не видели

Муравьи досаждают дачникам испокон веков. Они наносят серьезный ущерб участку, из-за которого запросто можно остаться без урожая: строят муравейник на грядке и портят корни растений, к тому же, они переносчики тли. Избавляются от них давнишним проверенным средством из аптеки.

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Берем 1 чайную ложку борной кислоты и 1 чайную ложку сахара, смешиваем в емкости и заливаем горячей водой, размешиваем. Получившийся раствор разлить по крышечкам от бутылок или банок и расставить в местах массового скопления муравьев. Бор для насекомых – гиблое средство.

По материалам телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"