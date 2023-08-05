Запах с разделочной доски выводим только так: никакой химии, быстро и без лишних трат

Пластиковые доски на кухне контактируют с самыми разными продуктами. И даже после тщательного мытья могут сохранять запах. Не торопитесь их выкидывать или бежать за химией, а воспользуйтесь безопасным лайфхаком.

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Можно использовать сухую горчицу. Ее следует втереть тщательно по всей поверхности и оставить на 10 минут. Затем тщательно смыть и высушить. Также эффективна будет кофейная гуща – натираем ею доску, выдерживаем 10 минут и смываем.

По материалам Телеграм-канала "Идеальная хозяйка"