Как заточить старую терку: будет острее новой — дел на 2 минуты

Если вы стали замечать, что ваша терка уже не так хорошо измельчает продукты. Значит, пришло время ее заточить. Не переживайте, на мастера тратиться не придется. Кухонный инструмент можно реанимировать собственными силами.

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Чтобы превратить старую терку в новую, вам понадобится только кусок фольги. Все просто. Скатайте из металлической бумаги твердый шарик и измельчите его на затупившейся стороне терки.

После этого ополосните кухонную утварь под проточной водой. Протрите полотенцем насухо и используйте по назначению.

Источник: cpykami.ru