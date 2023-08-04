Доллар по 120 рублей: новая реальность, к которой придется привыкать — оценка эксперта

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Финансисты озвучили условие, при котором возможен резкий взлет курса доллара.

На этой неделе — с 31 июля по 4 августа, все с придыханием следили за тем, как развивались события на Московской валютной бирже. Рубль в последние четыре дня рекордно подешевел, демонстрируя показатели, которых не было с весны 2022 года.

За эту неделю доллар вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.

Аналитики не исключают сценария, при котором доллар может подняться до 120 рублей. Это станет новой реальностью в недалеком будущем, к которой нам придется привыкать.

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«Курс рубля реагирует на геополитику, на которую не может повлиять Центробанк или высокие цены на нефть. Возможно, именно это послужит новым триггером для ослабления рубля к отметкам 100 рублей за доллар США, а более серьезные проблемы в геополитике или мировой экономике сделают возможным курс 120 рублей, но пока это очень маловероятно», — считает заместитель генерального директора ООО «УК «Инфорс Капитал» Александр Емельянов.

По материалам bankiros.ru

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