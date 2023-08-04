Доллар по 120 рублей: новая реальность, к которой придется привыкать — оценка эксперта

На этой неделе — с 31 июля по 4 августа, все с придыханием следили за тем, как развивались события на Московской валютной бирже. Рубль в последние четыре дня рекордно подешевел, демонстрируя показатели, которых не было с весны 2022 года.

За эту неделю доллар вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.

Аналитики не исключают сценария, при котором доллар может подняться до 120 рублей. Это станет новой реальностью в недалеком будущем, к которой нам придется привыкать.

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