Балуем орхидею сладкой подкормкой: одна ложка этого продукта — и растение будет цвести без перерыва

Орхидея не очень привередлива в уходе. Но это вовсе не значит, что о ней нужно забыть. Это прекрасное растение, как и все остальные цветы, тоже нуждается в регулярной подкормке.

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Бывалые садовники рекомендуют баловать орхидеи медом. По их словам, данный продукт содержит все необходимые элементы для непрерывного пышного цветения этого экзотического растения.

Приготовить удобрение можно своими руками. Возьмите одну маленькую ложку меда на 2 литра отстоявшейся воды. Когда жидкость станет однородной, добавьте в нее 10 капель лимона.

Готовое средство следует использовать для корневой подкормки. На одно растение необходимо израходовать не более 8 ложек сладкого состава. Розы тоже будут рады медовому средству. Поэтому излишки можно потратить на них.

Источник: tut-news.ru